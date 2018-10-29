В Стамбуле открыли новый аэропорт, который в перспективе станет крупнейшим в мире

В Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта.

В ходе выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что транспортный хаб будет называться аэропорт Стамбул.

Как отмечает Anadolu, в церемонии открытия приняли участие лидеры более 50 государств, среди которых премьер-министр Болгарии Бойков Борисов, президенты Сербии и Киргизии Александар Вучич и Сооронбай Жээнбеков, а также эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее представитель отдела продаж Северо-Европейского региона авиакомпании «Турецкие авиалинии» Махмут Яйла рассказал, что годовой пассажирооборот нового аэропорта в Стамбуле ожидается на уровне 200 млн человек. Здание аэропорта займет около 1 млн 300 кв. м. Это будет самый большой аэропорт в мире. Подробнее — в материале «Реального времени».