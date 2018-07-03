В Рособрнадзоре заявили, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году

В 2021 году будет введен обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделен на два уровня, выходит из стандарта 2010 года», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что не считает достаточным число ЕГЭ, обязательных для сдачи российскими школьниками. В настоящее время школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обязательных и один по выбору.