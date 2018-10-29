Ростуризм с сентября исключил из реестра 135 туроператоров

Ростуризм в сентябре и октябре текущего года исключил из реестра 135 туроператоров.

В сентябре ведомство исключило 70 туроператоров. При этом абсолютное большинство было исключено «в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ростуризма.

В октябре из реестра были удалены сведения о 65 туроператорах, в основном также из-за непредставления сведений о наличии финобеспечения. Среди них нет крупных компаний.

Напомним, наиболее резонансными стали самостоятельное исключение Ростуризмом из реестра трех юрлиц туроператора «Натали Турс» и «Данко» в сентябре, а также «РоссТура» в октябре.

