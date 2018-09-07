Ростуризм исключил «Данко» из реестра туроператоров

Федеральное агентство по туризму приняло решение об исключении из единого федерального реестра туроператоров компании Danko.

«Поскольку компания сформулировала на сайте заявление об остановке своей деятельности, то можно говорить именно о прекращении ее деятельности», — цитирует «РИА Новости» начальника правового управления Ростуризма Изо Арахамию.

Отмечается, что приказ об исключении компании из единого федерального реестра туроператоров уже подписан и скоро появится на сайте Ростуризма.



Ранее компания заявила о приостановке деятельности с 7 сентября из-за неблагоприятных рыночных условий. Все туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы.