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Ростуризм исключил «Данко» из реестра туроператоров

17:49, 07.09.2018
Ростуризм исключил «Данко» из реестра туроператоров
Фото: pixabay.com

Федеральное агентство по туризму приняло решение об исключении из единого федерального реестра туроператоров компании Danko.

«Поскольку компания сформулировала на сайте заявление об остановке своей деятельности, то можно говорить именно о прекращении ее деятельности», — цитирует «РИА Новости» начальника правового управления Ростуризма Изо Арахамию.

Отмечается, что приказ об исключении компании из единого федерального реестра туроператоров уже подписан и скоро появится на сайте Ростуризма.

Ранее компания заявила о приостановке деятельности с 7 сентября из-за неблагоприятных рыночных условий. Все туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы.

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