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В Пермском крае осудили убийцу, который 6 лет скрывался в Татарстане с чужим паспортом

17:18, 29.10.2018
В Пермском крае осудили убийцу, который 6 лет скрывался в Татарстане с чужим паспортом
Фото: pixabay.com

В Пермском крае перед судом предстал 35-летний житель Верещагино, который 6 лет скрывался от следствия.

Установлено, что в середине 2012 года мужчина убил 56-летнего знакомого множественными ударами ножа. Тело было обнаружено соседями. Преступление длительное время оставалось нераскрытым.

В этом году правоохранители вычислили подозреваемого, который скрывался в различных регионах России с чужим паспортом. В августе он был задержан в Республике Татарстан, где работал в фермерском хозяйстве.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Перми раскрыли убийство двух девочек, совершенное 12 лет назад жителем Удмуртии.

Общество Татарстан
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