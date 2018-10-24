В Перми раскрыли убийство двух девочек, совершенное 12 лет назад жителем Удмуртии

В Перми осудят 41-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей.

Инцидент произошел летом в 2006 году. По версии следствия, злоумышленник познакомился с двумя девочками на железнодорожном вокзале станции Пермь II. Подружки в возрасте 12 и 13 лет сбежали из дома. Мужчина обманом заманил их в безлюдное место на территории города, где изнасиловал и убил.

На протяжении более 12 лет преступления оставались нераскрытыми. Следователи допросили десятки свидетелей, родственников, провели многочисленные экспертизы. Только в 2007 году силовикам удалось выйти на след преступника.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Объем уголовного дела составил 12 томов, рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, ранее в Ленобласти мужчину и ребенка задержали по подозрению в каннибализме.