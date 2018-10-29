На заводе синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима» отметили юбилей

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На заводе синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметили 40 лет с начала выпуска изопренового каучука на второй линии производства СКИ-3. Первый брикет синтетического каучука, соответствующий ГОСТу, получили 8 октября 1970 года, а через 8 лет завод СКИ-3 № 2 вышел на полную мощность с производительностью 240 тысяч тонн в год. Завод быстро увеличил долю СССР в мировом производстве каучуков, благодаря чему отпала необходимость закупать натуральный каучук.

За годы работы завод претерпел несколько этапов реструктуризации — проходила модернизация и совершенствовались процессы. В ноябре 2007 года на заводе СКИ запустили новое производство полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКДL).

Сейчас завод СК выпускает СКИ-3, СКДН, СКДL, которые используются российскими и зарубежными производителями автомобильных шин.

На праздновании завода отметили коллектив. 10 сотрудников получили награды различного уровня: было присвоено звание «Почетный нефтехимик», вручены Почетные грамоты Министерства энергетики России, Благодарность Кабинета министров Татарстана, а также Почетная грамота гГлавы МО «Нижнекамский муниципальный район» Татарстана.