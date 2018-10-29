«Толпар» дожал «Ладью» в первом домашнем поединке
Уфимский «Толпар» провел свой первый из двух спаренных домашних матч против тольяттинской «Ладьи» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.
«В стартовом периоде поначалу команды особенно не баловали зрителей игрой в атаке, сконцентрировавшись на оборонительных построениях. Лишь к середине игрового отрезка соперники стали понемногу раскрываться», — сообщает пресс-служба уфимцев.
В первом отрезке на гол Кухарева в большинстве точным броском ответил уфимец Пустозеров — 1:1.
Глеб Летов и Павел Синявский во втором периоде вывели уфимцев вперед — 3:1.
В заключительной трети мачта итог подвел Ильдар Абдеев — 4:2.
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