«Толпар» дожал «Ладью» в первом домашнем поединке

Уфимский «Толпар» провел свой первый из двух спаренных домашних матч против тольяттинской «Ладьи» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

«В стартовом периоде поначалу команды особенно не баловали зрителей игрой в атаке, сконцентрировавшись на оборонительных построениях. Лишь к середине игрового отрезка соперники стали понемногу раскрываться», — сообщает пресс-служба уфимцев.

В первом отрезке на гол Кухарева в большинстве точным броском ответил уфимец Пустозеров — 1:1.

Глеб Летов и Павел Синявский во втором периоде вывели уфимцев вперед — 3:1.

В заключительной трети мачта итог подвел Ильдар Абдеев — 4:2.





