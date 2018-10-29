Самарские ветераны победили российских в товарищеском матче

На главном поле стадиона «Металлург» состоялся товарищеский матч между командами ветеранов сборной России и футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарской команды. Эта встреча стала первой для обновленного после реконструкции поля.

За ветеранов сборной России на поле вышли такие известные игроки, как Александр Филимонов, Сергей Горлукович, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Дмитрий Кузнецов, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Сергей Кирьяков, Эдуард Маркаров, Олег Карнаухов и Альберт Осколков. Руководил сборной Александр Мирзоян.

Матч получился ярким на события — девять забитых голов и два нереализованных пенальти. Ветераны самарской команды оказались сильнее — 5:4. Дубль на счету Нериуса Барасы, еще по голу забили Владимир Маклашов, Олег Гордеев и Сергей Корчагин.

В составе сборной России хет-трик оформил Сергей Кирьяков, еще однажды отличился Эрик Яхимович. Также стоит отметить вклад в победу самарских ветеранов вратаря Юрия Шишкина, который отбил 11-метровый удар.

