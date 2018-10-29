В Челнах попрощались с музыкантом Шафагатом Салиховым

В Набережных Челнах прошло прощание с музыкантом Шафагатом Салиховым.

Мероприятие прошло в мечети Тауба, сообщает news-r.ru. Накануне известный баянист возвращался с банкета домой и попал в ДТП на трассе Набережные Челны — Казань.

Шафагату Салихову было 60 лет. Он жил и работал в Набережных Челнах. Салихов известен как первый баянист Салавата Фатхутдинова. Именно под аккомпанемент Салихова Фатхутдинов впервые исполнил несколько своих песен, которые затем стали хитами.

Напомним, о трагедии сообщил певец Фидарис Муртазин. Детали происшествия не приводятся.

