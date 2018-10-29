В Челнах попрощались с музыкантом Шафагатом Салиховым
В Набережных Челнах прошло прощание с музыкантом Шафагатом Салиховым.
Мероприятие прошло в мечети Тауба, сообщает news-r.ru. Накануне известный баянист возвращался с банкета домой и попал в ДТП на трассе Набережные Челны — Казань.
Шафагату Салихову было 60 лет. Он жил и работал в Набережных Челнах. Салихов известен как первый баянист Салавата Фатхутдинова. Именно под аккомпанемент Салихова Фатхутдинов впервые исполнил несколько своих песен, которые затем стали хитами.
Напомним, о трагедии сообщил певец Фидарис Муртазин. Детали происшествия не приводятся.
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