Николай Цулыгин: «Была тяжелая, трудовая и, самое главное, командная победа»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин подвел итог непростой победе над подмосковным «Витязем» (2:1):



— Спасибо за поздравления. Была тяжелая, трудовая и, самое главное, командная победа. Выстояли в меньшинстве, забили в большинстве и победили. Ребята молодцы. И спасибо болельщикам! Очень хорошо поддерживали и эмоционально помогли команде в нужный момент, — сказал наставник уфимцев.

Напомним, что уфимцам впервые в сезоне предстоят два матча подряд за два дня. Сегодня, 29 октября, «Салават Юлаев» примет московское «Динамо», этот матч стартует в 17.00 мск.





