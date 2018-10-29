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Меркель покинет пост главы партии ХДС

12:59, 29.10.2018
Меркель покинет пост главы партии ХДС
Фото: commons.wikimedia.org / Барвенковский

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии «Христиано-демократический союз Германии» (ХДС).

При этом Меркель планирует сохранить должность канцлера Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что канцлер сказала однопартийцам, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС, которые должны пройти в начале декабря.

Ранее сообщалось, что Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй. Случай произошел во время неофициального саммита лидеров 27 стран Европейского союза в Зальцбурге.

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