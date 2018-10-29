Меркель покинет пост главы партии ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии «Христиано-демократический союз Германии» (ХДС).
При этом Меркель планирует сохранить должность канцлера Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что канцлер сказала однопартийцам, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС, которые должны пройти в начале декабря.
Ранее сообщалось, что Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй. Случай произошел во время неофициального саммита лидеров 27 стран Европейского союза в Зальцбурге.
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