Меркель покинет пост главы партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии «Христиано-демократический союз Германии» (ХДС).

При этом Меркель планирует сохранить должность канцлера Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что канцлер сказала однопартийцам, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС, которые должны пройти в начале декабря.

Ранее сообщалось, что Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй. Случай произошел во время неофициального саммита лидеров 27 стран Европейского союза в Зальцбурге.

