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Следком возбудил дело с ущербом 80 млн рублей от нефтяного загрязнения в Казани

12:43, 29.10.2018
Следком возбудил дело с ущербом 80 млн рублей от нефтяного загрязнения в Казани
Фото: Следком РТ

В Казани возбуждено уголовное дело по факту экологического ЧП на улице Магистральной — по дороге в поселок Отары. Там в августе этого года было найдено накопление опасных сточных вод и больше 100 засохших деревьев.

Экспертиза выявила превышение норм предельно допустимой концентрации опасных веществ: более чем в 90 раз по содержанию хлоридов и более чем в 6 раз по содержанию нефтепродуктов. Загрязненная почва имеет острую токсичность, полностью уничтожен плодородный слой.

Размер причиненного ущерба составил более 80 млн рублей, поделился с «Реальным временем» выводами следствия старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Подозреваемых в преступлении еще предстоит установить.

Ранее «Реальное время» рассказывало о «биологическом оружии» под Казанью — 80 тоннах просроченной курятины, которая с июля тухнет в отключенных от электричества холодильниках.

ПроисшествияОбществоИнфраструктураПромышленность Татарстан
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