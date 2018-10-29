Эксперт спрогнозировал курс доллара в ноябре не выше 68 рублей

Курс доллара к рублю в ноябре 2018 года будет находится в диапазоне 65-68 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Курс евро к рублю за этот период составит 74-76,5 рубля. Стоимость нефти, по данным эксперта, не опуститься ниже 73,5 долларов за баррель и не превысит 82 долларов.



Сегодня доллар составит 65,6-66,1 рублей. На курс валюты повлияет отчет по расходам физлиц в США, который является важным показателем инфляции для ФРС.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 65,72 рубля.

Ранее эксперты РАНХиГС и Института Гайдара сообщили, что падение цен на нефть может привести к ослаблению рубля до уровня 80—90 рублей за доллар.