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«Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» не в полном составе

10:24, 29.10.2018
«Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» не в полном составе
Фото: https://hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев», накануне обыгравший «Витязь» (2:1), сегодня, 29 октября, примет на своей площадке московское «Динамо».

Москвичи в предыдущем своем поединке проиграли в Магнитогорске «Металлургу» также со счетом 1:2. В первом круге на поле московского клуба уфимцам удалось завоевать два очка в овертайме — 3:2.

Во встрече с «Витязем» дисквалификацию за грубую игру против соперника получил капитан «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Поэтому в поединке с «Динамо» он снова не сможет помочь партнерам на льду.

«Динамо» занимает 10 место в Западной конференции, набрав 17 очков. «СЮ» четвертый на Востоке, 30 очков.

Начало матча на «Уфа-Арене» в 19.00 уфимского времени (17.00 мск).

СпортХоккей Башкортостан
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