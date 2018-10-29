«Салават Юлаев» сыграет с «Динамо» не в полном составе

Уфимский «Салават Юлаев», накануне обыгравший «Витязь» (2:1), сегодня, 29 октября, примет на своей площадке московское «Динамо».

Москвичи в предыдущем своем поединке проиграли в Магнитогорске «Металлургу» также со счетом 1:2. В первом круге на поле московского клуба уфимцам удалось завоевать два очка в овертайме — 3:2.

Во встрече с «Витязем» дисквалификацию за грубую игру против соперника получил капитан «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Поэтому в поединке с «Динамо» он снова не сможет помочь партнерам на льду.

«Динамо» занимает 10 место в Западной конференции, набрав 17 очков. «СЮ» четвертый на Востоке, 30 очков.

Начало матча на «Уфа-Арене» в 19.00 уфимского времени (17.00 мск).

