Новости спорта

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бомбардир «СЮ» Антон Бурдасов дисквалифицирован на одну игру

11:24, 20.10.2018
Бомбардир «СЮ» Антон Бурдасов дисквалифицирован на одну игру

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов дисквалифицирован на одну игру, сообщает официальный сайт КХЛ. Хоккеист наказан в соответствии с Дисциплинарным регламентом Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что в конце гостевой встречи с казанским «Ак Барсом», в которой уфимцы уступили со счетом 1:3, нападающий, недовольный решением арбитров, бросил бутылку на лед со скамейки запасных. В результате Бурдасов получил два двадцатиминутных дисциплинарных штрафа, что повлекло дополнительную дисквалификацию.

Бурдасов пропустит важный матч в понедельник, 21 октября, когда «Салават Юлаев» примет на своем льду омский «Авангард».

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты