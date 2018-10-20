Бомбардир «СЮ» Антон Бурдасов дисквалифицирован на одну игру

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов дисквалифицирован на одну игру, сообщает официальный сайт КХЛ. Хоккеист наказан в соответствии с Дисциплинарным регламентом Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что в конце гостевой встречи с казанским «Ак Барсом», в которой уфимцы уступили со счетом 1:3, нападающий, недовольный решением арбитров, бросил бутылку на лед со скамейки запасных. В результате Бурдасов получил два двадцатиминутных дисциплинарных штрафа, что повлекло дополнительную дисквалификацию.

Бурдасов пропустит важный матч в понедельник, 21 октября, когда «Салават Юлаев» примет на своем льду омский «Авангард».

