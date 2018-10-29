Из-за обильных осадков в Уфе коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Уфы переведены на усиленный режим работы. Соответствующее поручение дал и.о. главы города Салават Хусаинов.

В настоящее время в Уфе наблюдаются сильные осадки в виде дождя и снега, возможна гололедица. Во избежание образования наледи специалисты готовы обрабатывать песко-соляной смесью дороги и тротуары. Также на улицы выведены 250 единиц техники, рассказали в мэрии.

Кроме того, администрация Уфы обращается к автовладельцам с просьбой принять ряд мер во избежание неприятных ситуаций на дорогах столицы, в том числе необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края сообщил о введении режима ЧС в Туапсе из-за подтоплений.