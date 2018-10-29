Герман Зонин: «Звонил Бердыев. Жаловался, что в «Рубине» нет денег»

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин поведал о разговоре с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

— Несколько дней назад мне звонил Курбан Бердыев. Жаловался, что в клубе нет денег. Напомнил главному тренеру казанцев о тех временах, когда он был у меня капитаном команды в ростовском СКА. У нас иногда и с питанием проблемы возникали, но при этом настраивались на игры с московскими клубами как на последний бой.

— Какие-то советы своему ученику дали?

— В сегодняшнем «Рубине» рассчитывать в атаке можно лишь на Азмуна. Стало быть, особое внимание нужно обратить на стандарты, которые могут принести успех. Ну, а главное — посоветовал акцентировать внимание на действия центральных защитников. Надеюсь, эти советы помогут обыграть «Спартак», — сказал Зонин.

Напомним, матч РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет сегодня, 29 октября, на стадионе «Казань Арена».