Бывший глава правительства Каталонии создал новую партию

Фото: commons.wikimedia.org / Convergència Democràtica de Catalunya

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон создал новую партию под названием «Национальный призыв к республике».

Как сообщает El Periodico, съезд партии состоялся в городе Манреса. На нем присутствовали около 5 тыс. человек. Сам Пучдемон обратился к собравшимся по видеосвязи из Бельгии, где он скрывается от испанских властей.

Напомним, что в прошлом году в Испании разгорелись страсти из-за отделения Каталонии. Несмотря на проведенный референдум, Мадрид признал незаконным решение Барселоны. Затем премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и отстранил главу правительства Карлеса Пучдемона.

В мае этого года парламент Каталонии избрал главой женералитата (правительства) региона кандидата от группы «Вместе за Каталонию» Жоакима (Кима) Торру.