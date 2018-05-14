Новым главой женералитата Каталонии стал соратник Пучдемона

Парламент Каталонии избрал главой женералитата (правительства) региона кандидата от группы «Вместе за Каталонию» Жоакима (Кима) Торру.

Как сообщает Europa Press, за него проголосовали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались.

Отмечается, что бывший глава автономии и лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон следил за ходом голосования из Берлина.

Ранее стало известно, что убытки Испании от кризиса в Каталонии составили миллиард евро.