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В Удмуртии увеличились цены на медицинские услуги

20:12, 28.10.2018
В Удмуртии увеличились цены на медицинские услуги
Фото: pixabay.com

В Удмуртии зафиксирован рост цен на медицинские услуги. Данные приводит Удмуртстат за 9 месяцев этого года.

По информации ведомства, рост составил 103,6% и сложился выше уровня инфляции по Удмуртии. На 7% выросла стоимость первичной консультации у врача-специалиста. Также подорожали цены на УЗИ, массаж, физиолечение и лабораторные анализы.

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что указ в сфере здравоохранения оказался под угрозой срыва из-за нехватки средств.

Общество Удмуртия
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