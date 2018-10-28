В Удмуртии увеличились цены на медицинские услуги

В Удмуртии зафиксирован рост цен на медицинские услуги. Данные приводит Удмуртстат за 9 месяцев этого года.

По информации ведомства, рост составил 103,6% и сложился выше уровня инфляции по Удмуртии. На 7% выросла стоимость первичной консультации у врача-специалиста. Также подорожали цены на УЗИ, массаж, физиолечение и лабораторные анализы.

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что указ в сфере здравоохранения оказался под угрозой срыва из-за нехватки средств.