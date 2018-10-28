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В Перми побит температурный рекорд 1923 года

19:22, 28.10.2018 1
В Перми побит температурный рекорд 1923 года
Фото: pixabay.com

В Перми синоптики зафиксировали аномальное потепление в пятницу, 26 октября.

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, воздух прогрелся до 11,2°. Таким образом был побит погодный рекорд, зафиксированный в 1923 году. Тогда в городе температура составила 11,8°.

Кроме того, в горах на территории региона начал таять снег и шли сильные дожди. Специалисты отметили выпадение 30-50% от месячной нормы осадков. Ожидается, что пик паводка придется на воскресенье 28 октября.

Напомним, в Перми в ночь на 10 сентября установлен рекорд минимальной температуры воздуха.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:57
    11,2 разве больше чем 11,8?
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