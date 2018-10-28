В Перми побит температурный рекорд 1923 года

В Перми синоптики зафиксировали аномальное потепление в пятницу, 26 октября.

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, воздух прогрелся до 11,2°. Таким образом был побит погодный рекорд, зафиксированный в 1923 году. Тогда в городе температура составила 11,8°.

Кроме того, в горах на территории региона начал таять снег и шли сильные дожди. Специалисты отметили выпадение 30-50% от месячной нормы осадков. Ожидается, что пик паводка придется на воскресенье 28 октября.

Напомним, в Перми в ночь на 10 сентября установлен рекорд минимальной температуры воздуха.