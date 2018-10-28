В результате ДТП в Удмуртии погибли пять человек

При столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии погибли пять человек — трое детей и двое взрослых.

По данным ТАСС, в столкновении участвовали КАМАЗ и ВАЗ. Оно случилось в районе 60-го км трассы Агрыз — Красный Бор.

«Участок трассы, на котором произошло ДТП, проходит по территории Удмуртии», — уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по Татарстану, так как изначально сообщалось, что авария произошла в республике.

Ранее в Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб. В результате погиб водитель.