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Происшествия

В результате ДТП в Удмуртии погибли пять человек

17:20, 28.10.2018
В результате ДТП в Удмуртии погибли пять человек
Фото: pixabay.com

При столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии погибли пять человек — трое детей и двое взрослых.

По данным ТАСС, в столкновении участвовали КАМАЗ и ВАЗ. Оно случилось в районе 60-го км трассы Агрыз — Красный Бор.

«Участок трассы, на котором произошло ДТП, проходит по территории Удмуртии», — уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД РФ по Татарстану, так как изначально сообщалось, что авария произошла в республике.

Ранее в Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб. В результате погиб водитель.

Происшествия Удмуртия
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