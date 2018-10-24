Казанский УНИКС в овертайме проиграл испанской «Уникахе»

Казанский УНИКС проиграл испанской «Уникахе» из города Малаге в матче Еврокубка сезона 2018/2019.



Встреча состоялась в Малаге и завершилась победой хозяев площадки со счетом 82:80 (16:16; 20:17; 12:19; 22:18; 12:10). После четырех игр обе команды имеют по семь очков.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Пиеррия Хенри, набравший 21 очко. У «Уникахи» 23 очка себе в актив записал Хайме Фернандес.



В следующем матче Еврокубка казанский УНИКС 31 октября сыграет с немецким клубом «Скайлайнерс».



Напомним, что 17 октября УНИКС в рамках Еврокубка обыграл «Торино» со счетом 92:78.