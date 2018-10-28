МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре и гололедице

МЧС РТ опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 28 октября до 18 часов 29 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем на территории Татарстана местами ожидаются усиления северо-западного ветра порывами до 16 м/с.

Кроме того, на отдельных участках дорог, возможно, образование гололедицы.

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода. Местами по республике мокрый снег. Максимальная температура днем составит от +3°С до +8°С.

