В Башкирии выявлено более двух тысяч ВИЧ-инфицированных

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом опубликовал данные о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии.

По статистике, среди заболевших — 60,8% мужчины, 1,3 тысячи человек и 39,2% женщины, 864 человека. Кроме того, почти 80% всех зараженных подхватили вирус при половом контакте, другие — через инфицированные иглы или по наследству.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение заболеваемости составило 3,71%.

Напомним, ранее стало известно, что больным ВИЧ и вирусом гепатита С в России могут разрешить усыновлять детей.