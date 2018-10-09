На Украине загорелся склад с почти 90 тыс. тонн боеприпасов

На военном складе в Черниговской области (Украина) произошел взрыв. На горящем складе находится почти 90 тыс. тонн боеприпасов.

«Ориентировочно 88 тыс. т боеприпасов находятся на территории 6-го арсенала в городе Ичня Черниговской области», — передает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Территория складов составляет около 682,6 га. При этом зона возможного поражения составляет около 16 км, площадь — 7,3 тыс. га, на которой находятся 30 населенных пунктов с населением около 20 тыс. человек.

В настоящее время эвакуированы 10 тыс. человек. По последним данным пострадали 63 человека.