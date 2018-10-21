Украина потеряла 40% всех боеприпасов из-за взрывов на военных складах — СМИ

Украина за полтора года потеряла при взрывах на военных складах примерно 40% всего арсенала боеприпасов.



Речь идет о более чем 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У», пишет журналист Юрий Бутусов в «Зеркале недели».

Отмечается, что за пять лет войны в Донбассе и в ходе многочисленных учений ВСУ потратили около 70 тысяч тонн боеприпасов. Таким образом, «наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны».

Напомним, 9 октября на военном складе в Черниговской области (Украина) произошел взрыв. На горящем складе находится почти 90 тыс. тонн боеприпасов. Этот арсенал считался одним из крупнейших на Украине.