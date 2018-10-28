Семь наград завоевали башкирские батыры на ЧМ по борьбе на поясах в Казани

В Казани завершился XVI чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. Участниками соревнований стали более 200 борцов из 40 стран мира. В составе российской сборной выступили 8 спортсменов из Башкортостана, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

В вольном стиле Ринир Хасаншин стал бронзовым призером в в/к до 57 кг, как и Рустем Арсланов в в/к свыше 100 кг. Серебряным призером чемпионата мира стала Камилла Елисеева в весовой категории до 52 кг.

Чемпионом мира в классическом стиле стал Артур Зулькарнаев, выступавший в весовой категории до 75 кг.

Серебряными призерами стали Ильфак Ибатуллин (до 57 кг) и Наиль Мухамедьянов (до 90 кг). Бронзовая награда на счету Айнура Сыртаева в весовой категории до 100 кг.





