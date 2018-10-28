На 72-м году жизни умер Лев Россошик

Фото: Дмитрий Слезин

Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Лев Россошик скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил глава ФСЖР Николай Долгополов.

«Только что говорил с его женой, Лев умер сегодня утром, у него была тяжелая болезнь, с которой он долго боролся. Лева был сильным, активным парнем, долго боролся, но рак победить очень сложно. Ему было сделано несколько операций, в последнее время он ездил в коляске. Несмотря на это, Лева страшно интересовался всеми спортивными делами, я был даже этим поражен», — рассказал Долгополов.

«До последних дней он сохранял веру, что он победит, что он останется здесь. Лев даже спрашивал у меня в последних разговорах, много ли пришло работ на конкурс «Энергия побед»? Он просил, чтобы мы прислали работу ему на прочтение, даже находясь в таком состоянии. Он был в работе и деле до последних дней», — добавил собеседник агентства.