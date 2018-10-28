Напавшему на синагогу в США грозит смертная казнь

Подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, будут предъявлены обвинения в преступлениях, за которые ему грозит смертная казнь.



«Министерство юстиции предъявит обвинения в совершении преступлений на почве ненависти и друге обвинения по уголовным статьям, включая обвинения, которые могут привести к смертной казни», — передает «РИА Новости» со ссылкой на генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Напомним, нападение на синагогу произошло накануне, когда там собрались прихожане. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Погибли 11 человек.