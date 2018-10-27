Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11
В результате стрельбы в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли 11 человек.
«У нас имеется 11 жертв, среди которых нет детей», — рассказал на пресс-конференции глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик.
По его словам, число получивших ранения не изменилось и составляет шесть человек, включая четырех полицейских, передает Fox News.
Напомним, что в синагоге в американском городе Питтсбург сегодня произошла стрельба. Нападавший белый мужчина получил ранение при перестрелке с сотрудниками полиции и сдался. Изначально сообщалось о восьми погибших и нескольких пострадавших.Происшествия
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