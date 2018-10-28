ОБСЕ призвала отменить штраф российскому журналу The New Times и его главреду

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали отменить решение российского суда, оштрафовавшего журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление данных об иностранном финансирование.



«Крайне высокий штраф, наложенный на The New Times, является беспрецедентным решением, которое вредит свободе слова в Российской Федерации. Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что апелляция его изменит», — цитирует ТАСС представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Он также призвал российские власти внести изменения в закон об иностранных агентах, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем.