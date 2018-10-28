В Татарстане самым продаваемым автомобилем в сентябре стала LADA Granta

Самым продаваемым автомобилем на рынке Республики Татарстан по итогам сентября 2018 года стала LADA Granta.

Всего было реализовано 582 автомобиля, что на 16% меньше, чем в сентябре 2017 года. Второе место заняла LADA Vesta с результатом 428 (+19,6% к сентябрю прошло года). Третье место досталось KIA Rio — 425 авто (-31,5%).



В топ-5 также вошли кроссовер Hyundai Creta (292 шт., -4,3%) и седан Volkswagen Polo (275 ед., +41%), передает "Автостат Инфо".

В целом объем продаж легковых автомобилей на рынке Татарстана в сентябре 2018 года вырос на 3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 6390 авто.

Ранее СМИ сообщали, что АвтоВАЗ может прекратить производство Lada Granta уже к 2022 году. В компании эту информациюопровергли.