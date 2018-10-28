Президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок

Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс одержал победу на выборах и был переизбран на второй срок.

По информации телерадиокомпании RTE, Хиггинс заручился поддержкой 55,8% голосов избирателей. Бизнесмен Питер Кейси получил 23,3% голосов, предприниматель Шон Галлахер — 6,4%, а депутат Европарламента от оппозиционной партии «Шинн фейн» Лиад Ни Риада — 6,4% голосов.

Явка составила 43,9% и стала самой низкой в истории президентских выборов страны.

Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии. В 2003—2011 годы был ее председателем.



Ранее сообщалось, что Ирландия вошла в топ-10 стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Россия заняла в рейтинге 49-е место.