Россия заняла 49-е место в рейтинге стран с самым высоким уровнем человеческого развития

Россия заняла 49-е место в рейтинге стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития.

Всего в списке, который вошел в доклад ООН «Индексы и индикаторы человеческого развития», присутствуют 189 стран. Они оценивались по четырём параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объём валового национального продукта на душу населения.

Рейтинг возглавила Норвегия. В топ-10 также вошли Швейцария, Австралия. Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Ранее самой несчастливой страной мира признали Центральноафриканскую Республику.