«Автодор» в матче с «Калевым» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ

В матче между эстонским «Калевым» и саратовским «Автодором» был установлен новый рекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам за одну четверть.

В последней четверти матча, общими усилиями команды набрали 74 очка (38:36 в пользу саратовцев) и обновили прежнее достижение. Сама игра завершилась победой «Автодора» со счетом 113:102, что стало самым результативным матчем в лиге с начала сезона (215 очков).

Наибольшее количество очков у саратовцев набрал Перрин Бьюфорд — 30 очков. Трэй Голден записал в свой актив дабл-дабл с 24 очками и 11 передачами.

Отметим, что эта победа стала для «Автодора» четвертой подряд и третьим матчем в сезоне, где саратовская команда набирает более 100 очков.