Эльмира Калимуллина и Разиль Валеев зачитали текст «Татарча диктанта» в Казани

Сегодня во всем мире проходит акция «Татарча диктант». В Казани текст диктанта зачитали заслуженная артистка Татарстана, финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина и депутат Госсовета РТ Разиль Валеев.

В Татарстане участники акции написали отрывок из произведения выдающегося татарского писателя, публициста, издателя и политика Гаяза Исхаки. В странах зарубежья и в регионах России люди пишут отрывок из произведения другого татарского писателя, автора сборников рассказов для детей, стихотворений, драматических произведений Абдуллы Алиша.



Диктант на татарском языке напишут в 25 странах и в 60 регионах России, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.



Напомним, что 14 апреля в России прошел очередной «Тотальный диктант». В этом году автором текста стала писатель Гузель Яхина.