Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в Суперлиге

Казанский «Зенит» сегодня обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (25:19; 27:25; 20:25; 25:16).



После трех матчей подопечные Владимира Алекно набрали восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь одно очко «Факелу». «Кузбас» с шестью очками идет на шестом месте.

Следующую игру в Суперлиге казанцы проведут 9 ноября дома против «Белогорья».



Ранее казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Суперлиги со счетом 3:2.