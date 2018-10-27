Курбан Бердыев: «Для подготовки к матчу со „Спартаком“ будем брать за основу их игру с „Рейнджерс“

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем со «Спартаком» рассказал, в каком физическом состоянии сегодня находятся игроки, а так же оценил мосвичей после смены тренера.

— «Рубину» предстоит второй матч за пять дней. В каком физическом состоянии находится команда и кто не сможет сыграть в предстоящем матче?

— По состоянию особого беспокойства нет. Цаллагов готовится, поэтому, думаю, все в строю, слава богу.

— Насколько сложнее играть против команд, у которых сменился тренер? Именно в плане психологического настроя, отличается ли команда соперника?

— Нет, нам то все равно. Как правило, эти команды после смены тренера играют первые туры на эмоциональном подъёме. Я думаю, «Спартак» будет так же играть, что показала и игра с «Рейнджерс», где они достаточно активно играли.

— Можете ли вы несколько слов сказать про Рауля Рианчо, человека, которого вы знаете…

— Сейчас по нему говорить не будем. Давайте о команде.

— Вы обычно скрупулёзно изучаете соперника. В игре со «Спартаком» от чего будете отталкиваться?

— Многое показала игра с «Рейнджерс». Думаю, что за основу будет эта игра браться.

— Какое состояние у Сослана Джанаева и ждать ли его в игре со «Спартаком»?

— Нет, со «Спартаком» точно нет. Думаю, что после ноябрьского перерыва, может быть, тогда появится. Если он будет сильнее тех вратарей, которые у нас есть.

— С первым номером на матч со «Спартаком» определились?

— Нет, здесь Кафанов определяется в день игры, — сказал Бердыев.

Напомним, матч против моковского «Спартака» состоится 29 октября на стадионе «Казань Арена», и начнется в 20:30 по московскому времени.