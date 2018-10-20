В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 80%

В Татарстане, по данным мониторинга жилищного фонда на 18 октября, программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов выполнена на 80%.

По словам министра архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, за последнюю неделю динамика составила 6,5%. Также стартовала работа по программе 2019 года. В настоящее время ведется подготовка необходимой документации.

Также Файзуллин рассказал о капремонте объектов дошкольного образования. Общий объем освоения программы составляет 97%.

По программе капитального ремонта объектов культурного назначения сегодня работы продолжаются на 10 объектах. При этом программа завершена на 99,4%, передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, к завершению близится ремонт 12 учреждений социального обслуживания РТ и 3 зданий молодежных центров республики.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что в Татарстане введено 1 млн 773,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 73,8 % от плана.