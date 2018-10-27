Антон Понкрашов: «Приготовили «Химкам» пару сюрпризов»

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов рассказал «Реальному времени» о состоянии команды перед матчем с «Химками» в Единой Лиге ВТБ.

— «Химки» изменились после Финала четырех?

— Ну, как сказать? Наверное, все равно команда очень сильно зависит от игры Шведа. Эта команда похожа на прошлогоднюю. Потому что и в прошлом году Швед тащил, и в этом тоже тащит. Просто некоторых игроков они поменяли, вот и все. В принципе мне кажется, что у них интересная команда. Многие могут отдать передачу и забить, многие могут защищаться. Мне кажется, что они стали более разносторонними. Мы приготовили им пару сюрпризов, посмотрим, что из этого выйдет.

— В прошлом году вам дважды удалось обыграть «Химки» в «регулярке». Значит, научились действовать против команды Шведа?

— Это были сложные игры. Здесь на последних секундах, там тоже в концовке, а в Финале четырех проиграли. В принципе все игры были в «зарубе». Ни одна из команд не выигрывала больше десяти очков.

— Соперник параллельно играет в Евролиге. Это сыграет за УНИКС?

— Да, это тяжело. По себе знаю, что, играя в Евролиге, получаешь много игр, буквально каждые три дня. Поэтому тяжело. Я думаю, лучше сыграет тот, кто будет лучше готов в этот день.



О подготовке казанской команды к предстоящему матчу можно почитать в материале «Реального времени» с открытой тренировки УНИКСа.