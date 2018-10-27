Правительство Забайкалья отправят в отставку

Правительство Забайкальского края в связи с назначением врио губернатора Александра Осипова будет отправлено в отставку.



«Есть соответствующий устав края, в соответствии с которым Александр Михайлович (Осипов — прим. ред.) будет действовать: сегодня будет подписан указ об отставке правительства и возложении на них обязанностей до формирования нового правительства», — цитирует ТАСС полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

По словам Осипова, пока речи о том, что нужно принимать какие-то кадровые решения, нет. Он подчеркнул, что действовать необходимо исходя из того, чтобы привлечь к работе в крае во всех органах власти «небезразличных активных людей, чтобы сформировать позитивную повестку преображения и прорыва Забайкальского края».

Напомним, 25 октября президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.