Туктамышева лидирует на Scate Canada после коротких программ, Медведева лишь 7-я

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при Skate Canada. Ее результат в 74,22 балла оказался наивысшим среди всех фигуристок, японки Вакаба Хигучи и Мако Ямашита отстали на более, чем в 8 баллов.

Еще одна россиянка Евгения Медведева провалила свою программу, неудачно выполнив выполнив тройной флип на одном из каскадов. Перед произвольной программой она занимает лишь 7-ю строчку, отставая от Туктамышевой на 14 баллов.

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,22

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,51

3. Мако Ямашита (Япония) – 66,30

4. Старр Эндрюс (США) – 64,77

5. Мэрайя Белл (США) – 63,35

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,19

7. Евгения Медведева (Россия) – 60,83

8. Элейн Шартран (Канада) – 60,47

9. Алисия Пино (Канада) – 59,02

10. Юра Мацуда (Япония) – 53,35

11. Дарья Паненкова (Россия) – 51,41



Напомним, мировой рекорд в коротких программах у женщин с результатом в 79,93 баллов принадлежит Алине Загитовой, который был установлен на Nebelhorn Trophy.