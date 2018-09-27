Загитова побила мировой рекорд и лидирует после произвольной программы на Nebelhorn Trophy

В немецком Оберстдорфе стартовал турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова лидирует после короткой программы.

Судьи оценили выступление Загитовой в 79,93 балла, что больше на 8 единиц, чем у ее преследовательницы — бельгийки Луны Хендрикс (71,50).

1. Алина Загитова (Россия) — 79,93

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 71,50

3. Маи Михара (Япония) — 70,94

4. Мэрайя Белл (США) — 70,02

5. Эшли Лин (США) — 59,45

6. Натали Вайнцирль (Германия) — 57,53

7. Марин Хонда (Япония) — 56,66

8. Элейн Шартран (Канада) — 53,60



С учетом того, что ранее ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, результат Загитовой стал лучшим в истории для коротких программ по новым правилам.

Завтра, 28 сентября, в 17.05 по московскому времени спортсменки покажут произвольные программы, после чего определится победитель турнира.