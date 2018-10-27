Правительство РФ разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших после ДТП

Правительство одобрило законопроект, приравнивающий водителей, скрывшихся с места аварии, к водителям, управляющим автомобилем в пьяном виде «по сумме доказательств».

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в статьи 264 и 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести их в Государственную думу», — сказано на сайте правительства.



Кроме того, Кабмином РФ поддержан проект закона о повышенной уголовной ответственности для тех, кто нарушил ПДД и скрылся с места аварии при условии наступления тяжких последствий.



Напомним, что с 20 октября в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Теперь водители, которых лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.