В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

Сегодня в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав.

Согласно постановлению правительства, теперь водители смогут вернуть себе удостоверения только после оплаты всех выписанных штрафов и пересдачи экзамена на знание правил дорожного движения.

Те автомобилисты, которых лишили прав за управление в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав.

Теперь получение водительских прав обойдется в 3000 рублей (ранее — 2000 рублей). Расходы на на регистрацию транспорта повышены с 800 до 1500 рублей.