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В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

19:28, 20.10.2018
В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Фото: ru.wikipedia.org/Armenia The World

Сегодня в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав.

Согласно постановлению правительства, теперь водители смогут вернуть себе удостоверения только после оплаты всех выписанных штрафов и пересдачи экзамена на знание правил дорожного движения.

Те автомобилисты, которых лишили прав за управление в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлин на выдачу загранпаспорта и водительских прав.

Теперь получение водительских прав обойдется в 3000 рублей (ранее — 2000 рублей). Расходы на на регистрацию транспорта повышены с 800 до 1500 рублей.

Общество
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