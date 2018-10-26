Новости происшествий

22:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Жители Саратовской области расстреляли камеры фиксации нарушений ПДД

21:21, 26.10.2018
Жители Саратовской области расстреляли камеры фиксации нарушений ПДД
Фото: en.wikipedia.org / Arpingstone

Жители Саратовской области из оружия расстреляли камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

По словам заместителя директора ГКУ «Региональный навигационный-информационный центр» Владимира Федорова, такие случаи фиксировались в Вольске и около Гусельского моста в Саратове.

Он также уточнил, что по статье УК РФ «вандализм» возбуждено четыре уголовных дела, передает «Взгляд-инфо».

Отметим, что за 2017 год в Саратовской области число водителей-нарушителей ПДД сократилось на 35%. Всего в прошлом году в регионе правила нарушили более 155 тысяч человек.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты