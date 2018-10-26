Медведев попросил не учить демократии: «В рай никого силой загнать невозможно»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от попыток некоторых стран учить другие народы тому, что такое демократия.



«Есть страны, которые пытаются силой навязывать другим свои представления о мироустройстве якобы для их же блага, учить тому, что такое демократия, как надо выстраивать свою политическую систему, развивать правовую систему, действовать в системе координат между старшими и младшими. Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя», — заявил он на заседании генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

Премьер-министр добавил, что каждый народ волен сам выбирать свою судьбу. По его словам, Россия готова к взаимодействию с партнерами только на принципах международного права и учета интересов друг друга, передает ТАСС.

Ранее Медведев назвал санкции против банковского сектора России «объявлением торговой войны». При этом он отметил, что экономика страны способна адаптироваться к «любым формам давления».