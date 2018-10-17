Медведев назвал санкции против банковского сектора РФ «объявлением торговой войны»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против банковского сектора России «объявлением торговой войны».



«Санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть», — приводит ТАСС слова Медведева.

Глава Кабмина отметил, что экономика России способна адаптироваться к «любым формам давления».

«Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок".

Ранее СМИ сообщили, что санкции США против Ирана привели к «неожиданному подъему» в российской экономике из-за роста цен на нефть и ослабления рубля.

Напомним, Россия заняла 43-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ).